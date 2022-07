Von Cathrin Kahlweit

Rechtsanwalt Michael Rami hat - mal wieder - im Namen einer Mandantin eine Klage eingereicht, in deren Zentrum - mal wieder - der Name Wolfgang Fellner steht und in dem es letztlich um sexuelle Belästigung geht. Seit etwa einem Jahr kämpft der Herausgeber der Boulevard-Zeitungen Österreich und oe24 sowie Inhaber der Mediengruppe "Österreich" samt TV-Sender oe24.tv vergeblich vor Gericht gegen die Vorwürfe gleich mehrerer Frauen, die ihm wiederholte und sexualisierte Avancen vorwerfen. Und weil es halt der einst so mächtige Medienmogul Wolfgang Fellner ist, um den es geht - also ein Mann, der Politiker und Prominente seit Jahrzehnten vor sich hertreibt und zugleich mit ihnen zum eigenen Nutzen kooperiert, gegen den die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt und der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken soll, wird die Causa nicht nur über die Justiz, sondern natürlich auch über diverse Medien ausgetragen. Nicht zuletzt über seine eigenen.