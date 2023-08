Interview von Delna Antia

Maria Windhager kommt gerade aus dem Urlaub zurück. Aber wirklich abschalten konnte sie nicht: Es sei so viel los diesen Sommer. Österreichs renommierteste Medienanwältin empfängt trotzdem mit einem offenen Lächeln. Mit ihrer Retrobluse passt sie gut in das Ambiente ihrer Kanzlei, mitten im 7. Wiener Gemeindebezirk, der Hipster-Hochburg Neubau: Vintagemöbel, Kunst, viele Pflanzen, dazwischen arbeitet ein Team junger Menschen in Kapuzenpullovern. Die Liste der Erfolge von Maria Windhager ist lang - und prominent. 2019 siegte sie für ihre Mandantin Eva Glawischnig-Piesczek in einem Musterverfahren gegen Facebook und legte damit einen Meilenstein für das rechtliche Vorgehen bei Hass im Netz. Die Frage, was man sagen darf und was nicht, gehört zu ihrem Kerngeschäft. Zuletzt machte die 55 Jahre alte Juristin auf die Problematik von SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation) aufmerksam - und welchen Einfluss diese Einschüchterungsklagen auf die Meinungsfreiheit und freie Berichterstattung in Österreich gewinnen.