Neue Gesetze, überraschende Postenbesetzungen: Auf dem Medienmarkt in Österreich ist einiges in Bewegung. Warum das Anlass zur Sorge gibt.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Es tut sich am Ende dieses Jahres so einiges auf dem österreichischen Medienmarkt. Das könnte der Beginn einer positiv gestimmten Analyse sein, denn beim führenden Nachrichtenmagazin des Landes böte sich durch die neue Führung eine Chance zum Aufbruch, und die Bundesregierung hat ein überfälliges Medienpolitikpaket geschnürt. Jedoch, es gibt Anlass zur Sorge.

Denn eines der neuen Gesetze bedeutet das Aus für die Wiener Zeitung, der seit 320 Jahren erscheinenden und damit ältesten Tageszeitung der Welt. Sechs Millionen Euro aus dem frei werdenden Budget für das Blatt im Besitz der Republik soll in eine Journalistenschmiede unter der Ägide des Kanzleramts umgeleitet werden, das derzeit von der ÖVP besetzt ist - der grüne Regierungspartner billigt das.

Ein weiteres Vorhaben betrifft das "Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs". Mit 20 Millionen Euro sollen Medien anhand von Kriterien wie Mitarbeiteranzahl oder Redaktionsstatut gefördert werden. Positiv anzuführen ist, dass es überhaupt Kriterien geben soll. Denn bisher werden Inserate staatlicher Stellen, Stichwort Inseratenkorruption, im Ausmaß von mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr nach Gutdünken vergeben.

Die ÖVP attackiert einen Journalisten, der als Faktenchecker arbeitet

Aber von der neuen Qualitätsförderung soll auch Österreich profitieren - jenes Medium, das gefälschte positive Umfragen über Sebastian Kurz veröffentlicht hat. Ebenfalls nicht Bedingung für den Geldsegen ist eine Mitgliedschaft im Presserat, was vor allem die Kronen Zeitung treffen würde. Die Teilnahme an diesem Selbstkontrollorgan war in den Jahren vor ihrer Regierungsbeteiligung eine Forderung der Grünen, die nun dem Druck der ÖVP nachgeben.

Die Kanzlerpartei attackiert gerade einen Journalisten, der als Faktenchecker beim Nachrichtenmagazin Profil arbeitet. Der Generalsekretär der ÖVP, Christian Stocker, kritisiert nicht dessen Arbeit, sondern dessen früheres Engagement bei der Sozialistischen Jugend. Dieser Angriff fällt zusammen mit der Neuaufstellung des Profil: Die Geschäftsführung hat Ex-ORF-Journalist Richard Grasl übernommen, der vom damaligen Kurz-Vertrauten Thomas Schmid in einem Chat als "unser Küniglberg-Held" bezeichnet wurde. Unter der designierten Chefredakteurin Anna Thalhammer, die von der Presse kommt, soll die investigative Recherche gestärkt werden. So lautet jedenfalls die Ankündigung. Im Widerspruch dazu steht, dass Michael Nikbakhsh, der für das Profil unzählige Skandale aufgedeckt hat, von der aktuellen Berichterstattung abgezogen wurde und mit der Ausbildung von Nachwuchsrechercheuren betraut wird. Endet das Profil gar als Beilage des Kurier, dessen Vizechefredakteur Grasl bleibt? Nur eine von vielen Fragen, die sich stellen. Fragen, die eines gemeinsam haben: Medienvielfalt und Pressefreiheit in Österreich sind mehr denn je unter Druck.