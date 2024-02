Von Gerhard Fischer

Der Schauspieler Max Müller ging auf dem Gärtnerplatz in München spazieren, als ihn ein älterer Herr ansprach, dessen Sprachfärbung bayerisch war: "Ja, des is so schee, dass i Eana siehg, i schau die ,Rosenheim-Cops' so gern, und die Frau Stockl und Sie ..." Man ratschte ein wenig, und im Weggehen klopfte der Mann Müller auf die Schulter und sagte: "Sie san halt a richtiger Bayer."