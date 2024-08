Mit den Feiertagen ist das so eine Sache: Alle Arbeitnehmer freuen sich übers Freihaben, aber viele wissen nicht, was es mit dem Pfingstmontag oder mit Fronleichnam auf sich hat. Am 15. August feierten Katholiken Mariä Himmelfahrt, und selbst Unkundige könnten die Bedeutung herleiten. Maria, die Mutter von Jesus Christus, werde an diesem Tag „mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen“, heißt es in einem Dogma der katholischen Kirche. In Österreich ist der Anteil der Katholiken weiter hoch – trotz zahlreicher Austritte. Nach Angaben der Österreichischen Bischofskonferenz hatte die katholische Kirche am 31. Dezember 2022 4,73 Millionen Mitglieder, das waren zu diesem Zeitpunkt 51,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger des Landes. Die Deutsche Bischofskonferenz wiederum meldete 2023, dass nur noch 20,35 Millionen Menschen Mitglieder der katholischen Kirche seien; das waren 24 Prozent der Gesamtbevölkerung.