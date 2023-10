Von Gerhard Fischer

Lilian Klebow schickt zunächst einige SMS. "Fahre gerade in Pöllau los, sollte sich zeitlich gut ausgehen", schreibt Klebow, die gerade in der Steiermark dreht. Die nächste Nachricht kommt kurz vor dem Treffen: "Eventuell plus fünf bis zehn Minuten." Dann gleich noch eine: "Per pedes, Landung in zwei Minuten." Die SMS zeigen zwei Dinge. Erstens: Lilian Klebow ist offenbar zuverlässig. Zweitens: Klebow, die in München aufgewachsen ist, aber seit 26 Jahren in Wien lebt, hat die Sprachfärbung angenommen. Dass "sich etwas ausgeht", das sagt man in Deutschland nicht.