Der Publizist Paul Lendvai hat in Österreich eine zweite Heimat gefunden, die er "schützen" will. Aber mit seinem neuen Buch "Vielgeprüftes Österreich" zeigt er, dass da einiges schiefläuft.

Von Cathrin Kahlweit

Wenn Paul Lendvai, der mittlerweile 93 Jahre alt ist, über Österreich schreibt, dann mischen sich in seine Dankbarkeit leise Melancholie und ein anhaltendes Erstaunen darüber, dass dieses Land und er es tatsächlich bis hierher geschafft haben. Der Journalist, Buchautor und Fernsehmoderator rettete sich nach dem Ungarn-Aufstand 1957 über Prag und Warschau nach Wien; zwei Jahre später wurde er schon Staatsbürger. Aber wenn man ihn in seiner Wohnung im 19. Bezirk besucht, bevor er mit seinem neuen Buch auf Lesereise geht, dann nennt er sich nach all der Zeit immer noch in erster Linie einen "Wiener" und einen "Europäer", nicht unbedingt einen "Österreicher". Obwohl er als ungarischer Flüchtling damals in Rekordzeit eingebürgert wurde - wenn man bedenkt, dass das Wiener Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsamt, die verrufene MA 35, heute oft Jahre braucht, um einen Antrag zu bearbeiten, geschweige denn zu bewilligen.