In Deutschland finden im September in drei der 16 Bundesländer Landtagswahlen statt. Nach Thüringen und Sachsen am vergangenen Sonntag folgt Brandenburg am 22. September. In Österreich (neun Bundesländer) findet heuer ebenfalls noch eine Landtagswahl statt: am 24. November in der Steiermark. Geht es nach der Bevölkerung in den jeweiligen Bundesländern, leben die meisten Menschen in Deutschland in Nordrhein-Westfalen (18,2 Millionen), die wenigsten in Bremen (knapp 700 000). In Österreich steht in der Liste vorne Wien mit 1,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, am Schluss folgt das Burgenland mit knapp 300 000.