Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur "möglichen Käuflichkeit der türkis-blauen Regierung" hat am Donnerstag der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ausgesagt. Bei seiner ersten Aussage vor einem Jahr hatte Kurz betont, in die Bestellung eines Parteifreundes als Chef der Staatsholding Öbag nur am Rande eingebunden gewesen zu sein; da interne Chatprotokolle anderes nahe legen, hatte ihm dies ein Verfahren wegen möglicher Falschaussage eingebracht. Diesmal betonte der Kanzler vor seiner mit Spannung erwarteten zweiten Aussage, er habe damals zu spontan geantwortet und nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Er beklagte zu Beginn der Befragung "offene Ablehnung, Hass und Skandalisierung" im Ausschuss und plädierte dafür, die Befragung künftig von Richtern durchführen zu lassen. Inhaltlich blieb sein Auftritt bis zum Nachmittag ergebnislos; Kurz plauderte über den Politikalltag. Der Ausschuss geht demnächst zu Ende.