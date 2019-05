27. Mai 2019, 11:24 Uhr Nach Ibiza-Affäre Offenbar Mehrheit für Misstrauensantrag gegen Österreichs Kanzler

Die Sozialdemokraten wollen der gesamten österreichischen Regierung das Misstrauen aussprechen - die FPÖ werde den Antrag im Parlament mittragen, wie sie bekanntgab.

Kanzler Sebastian Kurz könnte schon am Abend nicht mehr im Amt sein.

Der Misstrauensantrag ist eine der spektakulären Etappen in der österreichischen Regierungskrise, die am 17. Mai mit dem Skandal-Video aus Ibiza ihren Anfang nahm.

In Österreich dürfte das politische Chaos noch größer werden. Die Sozialdemokraten wollen der gesamten Regierung das Misstrauen aussprechen - die FPÖ werde den Antrag mittragen, wie sie am Montag bekanntgab. Da beide Parteien zusammen die notwendige Mehrheit im Nationalrat haben, könnte es gut sein, dass Kanzler Sebastian Kurz am Abend nicht mehr im Amt sein wird. Wer ihm in diesem Fall nachfolgt, ist derzeit völlig offen. Die weiteren Schritte obliegen dann Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Die Debatte über die Regierungskrise und die Misstrauensanträge im Parlament ist ab 13 Uhr geplant. Zuerst wird im Laufe des Nachmittags oder Abends über den Antrag der SPÖ abgestimmt, dann könnte ein weiterer Antrag der Kleinstpartei "Jetzt" folgen.

Die SPÖ will eine reine Expertenregierung bis zur geplanten Neuwahl im September eingesetzt sehen. Das aktuelle Übergangskabinett von Kurz sei eine ÖVP-Alleinregierung, kritisierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Der Misstrauensantrag ist eine der spektakulären Etappen in der österreichischen Regierungskrise, die am 17. Mai mit dem Skandal-Video von Ibiza ihren Anfang nahm. Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ist in dem Beitrag beim Gespräch über möglicherweise illegale Parteispenden zu sehen. Auf die Veröffentlichung der Videoausschnitte durch Spiegel und Süddeutsche Zeitung folgten der Rücktritt Straches von allen politischen Ämtern und das Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition.

