27. Mai 2019, 17:05 Uhr Österreich Vor dem Sturz das Tribunal

Wer regiert demnächst in Wien? Kanzler Sebastian Kurz muss gehen, er verlor am Montag das Misstrauensvotum.

525 Tage sind vergangen, seitdem Sebastian Kurz Österreichs Regierungsgeschäfte übernommen hat. Als jüngster Kanzler aller Zeiten, und nun als erster, den der Nationalrat in einem Misstrauensvotum abwählt.

Von Peter Münch , Wien

Am Tag der Abrechnung trägt Sebastian Kurz den üblichen blauen Anzug, gewohnt gefasst und faltenfrei stolziert er auf das Ende seiner Amtszeit zu. In der Nacht zuvor hatte er sich noch von seiner ÖVP mit Sprechchören feiern lassen für das historisch beste Wahlergebnis, das jemals in Österreich von einer Partei bei der EU-Wahl erzielt worden ist. Nun schreibt er im Parlament zu Wien erneut Geschichte als erster Kanzler, der von Volksvertretern durch ein Misstrauensvotum gestürzt wird. Rekordverdächtig ist das obendrein, weil er damit auch zum Kanzler mit der kürzesten Amtszeit wird, die das Land je gesehen hat. Schließlich sind nur 525 Tage vergangen, seitdem Kurz die Regierungsgeschäfte übernommen hat, als jüngster Kanzler aller Zeiten natürlich. Ziemlich viel Historisches hat er da also schon aufgehäuft mit seinen 32 Jahren. Und seine Geschichte, so viel ist klar, ist ja längst noch nicht zu Ende.

Es ist der zehnte Tag nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos, und wer bis dahin Österreich für irgendwie gemütlich gehalten hatte, der sieht seither eine atemlose und über sich selbst verwunderte Nation, die sich ständig erklären muss, dass man nun gerade "Neuland" betrete. Hier und heute macht sich das Parlament daran, die letzten Reste der alten Regierung wegzuräumen und den Weg frei zu machen für ein vom Bundespräsidenten zu ernennendes Expertenkabinett, das nun bis zur angekündigten Neuwahl im September die Verantwortung für die Staatsgeschäfte übernehmen muss.

Am Morgen bereits hatten SPÖ und FPÖ erklärt, dass sie dem Kanzler samt seiner ganzen Ministerriege das Misstrauen aussprechen würden. Damit waren die Würfel gefallen, die Mehrheit gegen den Kanzler und seine gesamte Ministerriege war gesichert. Doch vor dem Sturz steht nun noch das öffentliche Tribunal, und ein vorerst letztes Mal haben sich Kurz und seine Getreuen zur Mittagszeit, High Noon halt, im Plenarsal des Parlaments auf der Regierungsbank versammelt, links und rechts vom Rednerpult.

Die erste Überraschung ist, dass nicht Pamela Rendi-Wagner, die Partei- und Fraktionschefin der SPÖ, den Angriff auf Kurz eröffnet, sondern Vize-Faktionschef Jörg Leichtfried. Zwanzig Minuten hat er Zeit, der selbstgestellten Frage nachzugehen: "Wer trägt die Verantwortung für das Chaos?" Die Antwort gibt er ziemlich schnell und ziemlich erwartbar: "Herr Bundeskanzler, Sie tragen die volle Verantwortung." Eine "Missachtung des Parlaments" durch Kurz kritisiert er und eine "Dialogverweigerung", doch insgesamt wirkt das Ganze eher halbdynamisch. Rendi-Wagner, die später noch reden und offiziell den Misstrauensantrag einbringen wird, macht das dann doch noch eine Spur aggressiver. Sie wirft Kurz einen "schamlosen, zügellosen und verantwortungslosen Griff nach der Macht" vor. Er wolle "nicht überzeugen, sondern erzwingen".

Das bringt der obersten Sozialdemokratin neben einigen lauten Unmutsbekundungen aus den Reihen der ÖVP immerhin den Applaus des FPÖ-Kollegen Herbert Kickl ein. Nach anderthalb Jahren auf der Regierungsbank eröffnet sich dem geschassten Innenminister jetzt erstmals wieder die Perspektive von den Abgeordneten-Sitzen aus - und er nimmt sich die Freiheit, mit der Perspektive auch die Rolle zu wechseln.

Immerhin war es sein früherer Parteichef Heinz-Christian Strache, der das Land in diese Krise stürzte, weil er auf Ibiza mit einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte über anrüchige Gegengeschäfte geplaudert hatte. Hier aber tritt Kickl mit akuter Amnesie als Aufklärer auf. "Stabilität und Sauberkeit" fordert er vom Kanzler, der ohne Not das erfolgreiche Regierungsbündnis mit der FPÖ gesprengt habe. Verschwörerisch präsentiert er als Motiv dafür den Willen der ÖVP, das von ihm geführte Innenministerium zu übernehmen, um dort dann ungenannte Dinge "verschleiern und zudecken" zu können. "Herr Bundeskanzler", ruft er zum Schluss, "dieser Griff nach der Macht ist widerlich."

Kurz nimmt all das weitgehend reglos auf, manchmal schüttelt er ungläubig den Kopf, manchmal kann er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Doch selbst dabei passt er peinlichst auf, dass es ihm nicht ins Höhnische entgleitet. Schließlich hat er seine Rolle in diesem Drama längst schon definiert: Ihm gehe es um "Ruhe" in den Regierungsdingen und "Stabilität" im Staat, das betont er bei jeder Gelegenheit, und als Verbündeten nennt er den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Bei dieser letzten Gelegenheit unternimmt er nicht einmal ansatzweise den Versuch, sich zu rechtfertigen oder die Opposition vom Misstrauensantrag abzubringen. Viel lieber listet er noch einmal die Erfolge seiner Regierung auf von Steuererleichterungen bis zur Abwehr von Migranten. Dass diese Regierung unter seiner Führung nun nicht einmal bis zur Neuwahl weitermachen soll, erklärt er mit "Rachegelüsten" und "Parteiinterna" seiner Opponenten. "Das ist etwas, das kann glaube ich niemand in diesem Land nachvollziehen."

Als alle Reden gehalten sind, geht es an die Abstimmung. In kurzem Prozess endet die Amtszeit des Bundeskanzlers Sebastian Kurz, als sich eine Mehrheit der Abgeordneten zum Zeichen der Unterstützung des Misstrauensvotums von den Plätzen erhebt. Der gestürzte Kanzler zieht daraufhin mit seinem Kabinett geschlossen aus dem Plenarsaal aus. Er ist ohnehin schon längst im Wahlkampf-Modus - und wenn man ihm den Kanzlerbonus nimmt, dann wird er eben versuchen, mit dem neuen Märtyrer-Nimbus zu punkten.