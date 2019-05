20. Mai 2019, 18:36 Uhr Regierungskrise Österreichischer Innenminister Kickl muss gehen

Der österreichische Bundeskanzler Kurz will Bundespräsident Van der Bellen die Entlassung des FPÖ-Innenministers Kickl vorschlagen.

Die FPÖ hat angekündigt, dass in diesem Fall auch alle anderen FPÖ-Minister zurücktreten werden.

Bis zur Wahl sollen die freiwerdenden Ministerposten mit Experten besetzt werden. In der Opposition regt sich bereits Widerstand gegen die Pläne.

Österreichs Innenminister Herbert Kickl muss gehen. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Abend in Wien verkündet, dass er Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Entlassung vorschlagen werde. Es gebe bei Kickl und der FPÖ im Umgang mit dem Strache-Video und der dadurch ausgelösten Regierungskrise "nicht die nötige Sensibilität". Die FPÖ hatte am Morgen damit gedroht, dass im Fall von Kickls Entlassung alle weiteren FPÖ-Minister zurücktreten würden.

In Rücksprache mit dem Bundespräsidenten habe er deshalb entschieden, so Kurz, die freiwerdenden Ministerposten bis zur Nationalratswahl im September mit Experten und Spitzenbeamten zu besetzen. So wolle er bis zum Tag der Wahl Stabilität gewährleisten und Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene sichern.

Die Ibiza-Affäre hält Österreich in Atem

Verschiedene Oppositionsparteien wie die SPÖ haben bereits angekündigt, in diesem Fall ein Misstrauensvotum im Parlament einzubringen, um den Kanzler schon vor der Wahl zu stürzen. Die SPÖ fordert einem Bericht des ORF zufolge, bis zur Wahl die ganze Regierung mit Experten zu besetzten.

Die Regierungskrise in Österreich wurde am Freitag durch ein von Süddeutscher Zeitung und Spiegel veröffentlichtes Video aus dem Jahr 2017 ausgelöst und hat zum Ende der Regierung von ÖVP und FPÖ geführt. In dem Video werden möglicherweise illegale Parteispenden an die FPÖ thematisiert. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache musste deswegen zurücktreten. Er stellte einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte bei einem Treffen auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen.