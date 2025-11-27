Es ging ihm schon länger schlecht, er saß im Rollstuhl und war fast blind, am 29. Juli 1990 starb Bruno Kreisky mit 79 Jahren dann in einem Wiener Krankenhaus an Herzversagen. Die Republik richtete ein Staatsbegräbnis aus, und Zehntausende begleiteten den Sarg, der vom Parlament über den Ballhausplatz und die SPÖ-Parteizentrale bis zum Zentralfriedhof gefahren wurde. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, denn PLO-Chef Jassir Arafat kam ebenfalls zur Beerdigung. „Er war gewiss größer als sein Land“, sagte der frühere deutsche Kanzler Willy Brandt, ein Freund Kreiskys, in seiner Trauerrede .

Bruno Kreisky wurde am 22. Januar 1911 im Wiener Bezirk Margareten geboren. Seine Familie, die aus Böhmen stammte, war wohlhabend; sein Vater war Generaldirektor der Österreichischen Wollindustrie AG. Kreisky studierte Jura und engagierte sich in der Sozialistischen Arbeiterjugend. Am 15. März 1938, zwei Tage nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich, wurde Kreisky in sogenannte Schutzhaft genommen, kam aber unter der Auflage frei, das Land sofort zu verlassen. Er emigrierte nach Schweden und begegnete dort dem gleichfalls ausgewanderten Willy Brandt. 1942 heiratete er Vera Fürst, sie bekamen den Sohn Peter und die Tochter Suzanne.

Nach dem Krieg wurde Kreisky Staatssekretär im Außenministerium, Außenminister und 1970 schließlich Bundeskanzler der Republik Österreich. Kreisky kurbelte, wie Brandt in Deutschland und Olof Palme in Schweden, zahlreiche Reformen an: Seine Regierung erleichterte den Zugang zur Bildung, verkürzte die Wehrdienstzeit, führte Straffreiheit ein bei Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten drei Monaten, stellte Frauen im Familienrecht besser und baute den Sozialstaat aus. Kreisky war zudem außenpolitisch sehr aktiv: Er engagierte sich etwa im Nahostkonflikt, und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) gestattete er die Eröffnung eines Büros in Wien. Nie hatte die Republik Österreich auf der internationalen Bühne mehr Gewicht als in der Ära Kreisky. „Er war quicker als der bedächtige Brandt, gemütlicher als der feierliche Mitterrand, weltläufiger als der Weltpolitiker Schmidt, liebenswürdiger als der bittere Palme“, schrieb Der Spiegel in seinem Nachruf. Aber Kreisky konnte auch boshaft sein, vor allem, als er in der politischen Pension war und das Geschehen vom Spielfeldrand aus kommentierte. Da nannte er seinen Nachfolger Fred Sinowatz einen „Betrüger“ und seinen Nach-Nachfolger Franz Vranitzky einen „Söldling der Banken‘‘.

Nach seinem Tod wurde im Bezirk Margareten ein Park nach ihm benannt, in dem eine Kreisky-Büste steht. Und 2005 gründete sich eine Indierock-Band, die sich „Kreisky“ nennt.