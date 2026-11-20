Selbst als Österreich-Korrespondentin komme ich derzeit nicht umhin, mich mit Berlin zu beschäftigen. Das liegt nicht nur daran, dass ich fast mein halbes Leben dort verbracht habe. Sondern vor allem daran, dass Berlin gerade wieder mal als Chiffre für etwas steht. Für einen historischen Erfolg der Linken nämlich, die in Berlin noch mal linker sind als anderswo. Die Berliner Linke hat nicht nur ihre Stadt im Blick, in der sie unter anderem Wohnkonzerne enteignen will. Sondern auch den Nahen Osten, wo sie für Solidarität mit Palästina steht.

Und immer wieder schafft es ein einzelner Bezirksverband, die ganze Partei in Misskredit zu bringen. Auf der Wahlparty der Neuköllner Linken waren etwa ein Hamas-Sympathisant und ein Clan-Chef zugegen. Die Neuköllner Direktkandidatin wiederum sagte einmal, ein Existenzrecht für Staaten gebe es nicht, auch nicht für Israel. Weshalb die Linken-Abgeordneten im Berliner Landesparlament sie nun aus der Fraktion werfen wollen.

Im konservativen Österreich blickt man einerseits mit Gruseln auf die deutsche Hauptstadt. „Wie gefährlich ist die Berliner Linke?“, fragt der Kurier. Andererseits weiß man hier, dass man auch sehr, sehr links sein kann, ohne das halbe Land gegen sich aufzubringen. Denn in Österreich sitzen die Kommunisten in den Gemeinderäten diverser Landeshauptstädte. In Salzburg stellen sie den Vizebürgermeister, in Graz regieren sie seit 2021 sogar als Bürgermeisterpartei.

Ja, genau DIE Kommunisten, die in Österreich gerne „Kummerln“ genannt werden und von denen es lange hieß, sie seien so kremltreu, dass sie in Wien den Schirm aufspannen, wenn es in Moskau regnet. Um der naheliegenden Frage nachzugehen, was ausgerechnet die Kommunisten in Österreich anders machen und ob sich die deutsche Linke da vielleicht etwas abschauen kann, bin ich in die steirische Landeshauptstadt (Spitzname: „Leningraz“) gefahren.

Dort habe ich in Person der KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr eine Politikerin erlebt, die stundenlang in Bürgersprechstunden sitzt und sich mit kleinteiligen Nöten auseinandersetzt. Die von ihrem Bürgermeisterinnengehalt den allergrößten Teil spendet. Und die einen Fokus auf das Lokale im Allgemeinen und die Wohnsituation im Besonderen legt. In Graz wurden Sozialwohnungen gebaut und die Mieten für die bestehenden Gemeindewohnungen gedeckelt. Insgesamt liefert die KPÖ eine Art fürsorglichen Populismus selbst für die, die sich von der klassischen Politik nicht mehr mitgenommen fühlen.

Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass all das seinen Preis hat. Graz ist hochverschuldet, der Rechnungshof Österreich hat einiges am Haushaltsgebaren zu kritisieren.

Auch wenn Elke Kahr sagt, sie trage ihre kommunistische Weltanschauung nicht als „Monstranz“ vor sich her – im Hintergrund ist bei der KPÖ ganz schön viel Ideologie im Spiel. Der man wahrscheinlich nur deshalb relativ ungebrochen anhängen kann, weil man in einem wohlhabenden Land regiert, das keinen real existierenden Sozialismus erleben musste.

Diese Kolumne erscheint auch im Österreich-Newsletter, der die Berichterstattung der SZ zu Österreich jeden Freitag bündelt. Gleich kostenlos anmelden.