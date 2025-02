Freunderlwirtschaft, persönliche Bereicherung, Bestechlichkeit oder der Versuch politischer Einflussnahme auf unabhängige Medien – all das ist in Österreich offenbar verbreitet, und deshalb ist es kein Wunder, dass das Land im Korruptionswahrnehmungsindex 2024 von Transparency International so schlecht abgeschnitten hat wie noch nie. Mit bloß 67 von 100 Punkten landete Österreich auf Platz 25 und liegt weit hinter anderen Ländern Europas. Deutschland belegt Platz 15, Erster (und damit das Land mit der geringsten Korruption) ist zum siebten Mal in Serie Dänemark.