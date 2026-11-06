Dass dieser Gerichtsprozess wenig Aufmerksamkeit erfährt, liegt nicht an der Prominenz der Beteiligten. Da sitzt ein früherer Finanzminister neben einem der einflussreichsten Unternehmer des Landes auf der Anklagebank des Landesgerichts Wiener Neustadt. Letzterer soll, so sieht es die Staatsanwaltschaft, eine Finanzbeamtin bestochen haben, um weniger Steuern bezahlen zu müssen. Der Ex-Finanzminister wiederum soll nach Ende seiner politischen Tätigkeit versucht haben, einen hochrangigen Mitarbeiter im Ministerium in dieser Sache zum Amtsmissbrauch anzustiften. Dass der Prozess kein großes Aufsehen hervorruft, liegt daran, wie alltäglich solche Geschichten in Österreich sind.

Seit ich 2025 als Korrespondentin in Wien begann, habe ich bereits einen Ex-Bundeskanzler, einen weiteren Ex-Finanzminister und einen Ex-Fraktionsvorsitzenden der Kanzlerpartei ÖVP in Gerichtssälen erlebt. Der Ex-Bundeskanzler wurde zwar freigesprochen, wird aber bald in einer anderen Sache vor Gericht erwartet. In allen Fällen geht es um einen klassischen Vorwurf: Politiker sollen ihre Macht genutzt haben, um Vorteile für sich oder andere herauszuschlagen.

Auch in Wiener Neustadt lässt sich ein österreichisches Sittenbild beobachten. Ein politisch bestens vernetzter Multimillionär soll, so die Anklage, einer Finanzbeamtin Hilfe bei einer Stellenbesetzung zugesichert haben, wenn sie auf einen Teil der Steuerforderung verzichte. Tatsächlich erhielt der Mann Mitte 2018 einen Steuernachlass von 630 000 Euro und die Frau den von ihr angestrebten Job. Ob es zwischen diesen beiden Ereignissen einen Zusammenhang gibt, muss der Prozess zeigen. Alle Angeklagten bestritten vor Gericht die Vorwürfe, bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Oft gilt der Grundsatz: Erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten wird

Die Frage, die sich in Österreich immer wieder stellt: Warum gibt es in einem gut funktionierenden, wohlhabenden Land dermaßen viel Korruption? Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International hat es das Land nicht einmal unter die ersten zwanzig saubersten Staaten geschafft. Mit der Enge des Landes lässt sich das nur bedingt erklären, das kleine Dänemark führt die Liste an.



Der österreichische Korruptionsexperte Martin Kreutner sagt, in Österreich würden die Grenzen „zwischen Illegitimität und Illegalität“ oft verschwimmen, sprich: Erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten wird.

Dazu komme eine gewisse Ungleichbehandlung nach dem Motto: Manche können es sich richten. Bekannt wurde der Fall eines hohen Beamten im Justizministerium, der prominenten Beschuldigten gerne mal rechtliche Tipps gegeben haben soll. Das müsse man sich einmal umgekehrt vorstellen, sagt Kreutner: „Versuchen Sie, als Beschuldigter im Ministerium anzurufen und einen Privattermin zu bekommen, um über Ihren Fall zu sprechen – Sie werden ihn nicht kriegen.“

Insofern ist es ein gutes Zeichen, dass über Korruption gesprochen wird, im Fall des Justizbeamten tagt sogar ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Und noch besser ist es, wenn mutmaßlicher Amtsmissbrauch vor Gericht landet. Jetzt muss nur das öffentliche Interesse noch steigen.

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