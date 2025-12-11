An Österreichs Schulen gilt künftig ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Das Parlament in Wien beschloss diese Regelung am Donnerstag mit großer Mehrheit. Wie im Gesetz steht, geht es um das Kopftuch, „welches das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllt“, wobei das Verbot bei Exkursionen oder Veranstaltungen außerhalb der Schule nicht gelten soll. Von Februar an soll nun an Schulen erst über die neue Regelung aufgeklärt werden, mit Beginn des Schuljahres 2026/27 im Herbst drohen dann bei Verstößen auch Sanktionen: Erziehungsberechtigte sollen zu Gesprächen mit der Schulleitung und der zuständigen Schulbehörde verpflichtet werden. Und als letzte Konsequenz drohen Geldstrafen, die von 150 bis 800 Euro reichen können.