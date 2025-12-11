Zum Hauptinhalt springen

IslamÖsterreich verbietet Kopftuch für Mädchen in Schulen

Lesezeit: 3 Min.

„Im Sinne des Kindeswohls“: Mädchen unter 14 Jahren dürfen in österreichischen Schulen künftig nicht mehr Kopftuch tragen.
„Im Sinne des Kindeswohls“: Mädchen unter 14 Jahren dürfen in österreichischen Schulen künftig nicht mehr Kopftuch tragen. (Foto: Daniel Bockwoldt/DPA)

Eine große Mehrheit stimmt im österreichischen Parlament für die neue Regelung. Dabei ist unklar, ob sie überhaupt verfassungskonform ist.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb, München

An Österreichs Schulen gilt künftig ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Das Parlament in Wien beschloss diese Regelung am Donnerstag mit großer Mehrheit. Wie im Gesetz steht, geht es um das Kopftuch, „welches das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllt“, wobei das Verbot bei Exkursionen oder Veranstaltungen außerhalb der Schule nicht gelten soll. Von Februar an soll nun an Schulen erst über die neue Regelung aufgeklärt werden, mit Beginn des Schuljahres 2026/27 im Herbst drohen dann bei Verstößen auch Sanktionen: Erziehungsberechtigte sollen zu Gesprächen mit der Schulleitung und der zuständigen Schulbehörde verpflichtet werden.  Und als letzte Konsequenz drohen Geldstrafen, die von 150 bis 800 Euro reichen können.

Zur SZ-Startseite

Zweiter Prozess
:15 Monate Haft auf Bewährung für René Benko, Ehefrau Nathalie freigesprochen

Das Geschäftliche war bei den Benkos vom Privaten kaum zu trennen. Erstmals seit fast einem Jahr sehen sie sich nun wieder – auf der Anklagebank.

SZ PlusVon Michael Kläsgen und Uwe Ritzer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite