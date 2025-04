Papst Franziskus wird an diesem Samstag, knapp eine Woche nach seinem Tod, in Rom beigesetzt. Wer wird sein Nachfolger? Darüber wird in den nächsten Wochen ein Konklave entscheiden, das aus 135 Kardinälen besteht. Wer den neuen Papst mitwählen will, muss nicht nur Kardinal sein, er darf zum Zeitpunkt des Todes des bisherigen Amtsinhabers das 80. Lebensjahr nicht vollendet haben. In Deutschland trifft das auf Reinhard Marx, Rainer Maria Woelki und Gerhard Ludwig Müller zu. Aus Österreich wird dieses Mal keiner mitwählen können. Christoph Schönborn, der einzige Kardinal Österreichs, ist bereits am 22. Jänner 80 Jahre alt geworden.