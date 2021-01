Von Cathrin Kahlweit, Wien

Es geschieht selten, dass ein Interview, das ich führe, solche Wellen schlägt wie das an diesem Mittwoch. Normalerweise befragt man ja als politische Korrespondentin eher langweilige Politiker, die man mit abgefeimten Tricks von ihren Sprechblasen ablenken muss, aber dieses war anders: Nach einer langen Phase des Schweigens outete sich Julian H. endgültig - jener Mann, der das Ibiza-Video hergestellt und viele Monate später an SZ und Spiegel übergeben hatte. Er hatte den Spiegel und uns lange nicht von der Pflicht entbunden, darüber zu schweigen, wie das Video in unsere Hände gekommen war. Nun tat er es, vermutlich auch, weil H. mittlerweile in der JVA Berlin-Moabit in Haft sitzt und die Auslieferung nach Österreich fürchtet. Gegen ihn wird nicht wegen des Videos, sondern wegen Drogendelikten ermittelt; er bestreitet die Vorwürfe vehement.

Nicht nur SZ und Spiegel, auch der Standard und einige andere Medien hatten Kontakt mit seinem Anwalt aufgenommen, daher war es ein - sehr kollegial geführtes - Wettrennen um Zeit und Zitate. Und ich muss sagen: Ich habe viel gelernt. Darüber, wie man aus einem 90-minütigen Gespräch voller Andeutungen, Bezügen und Querverweisen einen Text machen kann, der nicht alle Formate sprengt - und wie man mit einem Interviewpartner, dessen Anwalt und erfahrenen Kollegen tagelang um jedes Komma ringen und am Ende immer noch gut gelaunt sein kann.

In jedem Fall hat das Interview von SZ und Spiegel, und mehr noch sogar, das muss fairerweise hier gesagt sein, im Standard, Ibiza und seine Folgen wieder unmittelbar in das Bewusstsein der Österreicher zurückbefördert. Denn im gleichnamigen Untersuchungsgremium, dem Ibiza-Ausschuss, waren natürlich oben erwähnte Querverweise und Bezüge an diesem Tag Anlass für zahlreiche Fragen unter anderem an jene Auskunftspersonen, die zufälligerweise ziemlich direkt damit zu tun hatten - oder zumindest zu tun gehabt haben könnten, was sie aber negieren: an den Kabinettschef von Sebastian Kurz im Kanzleramt etwa, und an den Mitarbeiter, der kurz nach der Veröffentlichung zahlreiche Festplatten geschreddert hatte. Apropos Ibiza-Untersuchungsausschuss: Hier häufen sich Falschaussagen und Gedächtnislücken. Ermittlungen werden eingestellt oder gar nicht erst aufgenommen. Lesen Sie mehr dazu hier.

Natürlich werden intensive Recherchen weitergehen, wer wann warum von dem Video wusste, vorher und nachher, es wird weitere Dementis und Gerüchte und Verschwörungstheorien geben, und wahrscheinlich wird sich Julian H. auch nicht das letzte Mal dazu geäußert haben. Aber vielleicht ist auch alles so, wie er es im Interview mit dem wunderbaren Spiegel-Kollegen Sven Röbel und mir in zahlreichen Varianten andeutete: Eigentlich war alles viel banaler, als alle Welt glaubt.

