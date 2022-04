Bozen nähert sich politisch immer mehr Wien an. Schon bisher lief die Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Medien wie geschmiert. Jetzt gibt es auch einen Abhörskandal und Zoff in der Südtiroler Volkspartei.

Von Martin Zips

Letztlich gehört Südtirol halt doch zu Österreich. Man schaue sich nur mal die vielen Südtiroler an, die ihre Kinder zum Studium nach Wien, Innsbruck oder Graz schicken. Man schaue sich auch die Österreicher an, die so gerne Kastelruther Spatzen hören.