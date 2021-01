Von Angelika Slavik

Zu den Vorzügen der Ersten Allgemeinen Verunsicherung gehört ja, dass sie bei überschaubarer musikalischer Komplexität immer einen Soundtrack zur jeweils aktuellen österreichischen Lebensrealität im Repertoire hat. In dieser Woche war das eindeutig "Märchenprinz", ein echter EAV-Kracher. Verdient hatte ihn sich der Tiroler Slalomläufer Manuel Feller, der vergangenes Wochenende sein Rennen in Flachau statt in Kitzbühel fahren musste, wegen dieser nervigen Sache, Sie wissen schon: der Pandemie. Feller war im Vorfeld gar nicht begeistert, dass er statt des Klassikers auf dem Ganslernhang auf dieser "Märchenwiese" fahren musste, wie er es nannte. Dass man eine österreichische Skipiste nicht ungestraft beleidigen kann, hätte Feller eigentlich wissen müssen, entsprechend harsch fielen die Reaktionen aus. Sogar in seinem eigenen Skiverband hieß es, wenn die Strecke so einfach sei, solle er dort gefälligst gewinnen. Feller, vor dieser Saison immer konstant unter seinen Möglichkeiten geblieben, hielt Wort und gewann - zum ersten Mal in seiner Weltcup-Karriere. Im Zielraum spielten sie "Märchenprinz" für ihn. Es war eine sehr österreichische Form von Romantik.

Beim zweiten Rennen tags darauf hat ihn die Märchenwiese übrigens abgeworfen, Feller wurde 17. Das Porträt, das mein Kollege Johannes Knuth über Manuel Feller geschrieben hat, können Sie hier lesen.

"In der Provinz bin ich der Märchenprinz", diese Zeile passt aber natürlich auch zu der beeindruckenden Zahl an Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, die sich in ihren jeweiligen Gemeinden eine Corona-Schutzimpfung gesichert haben. Dass sie laut Impfplan noch gar nicht dran gewesen wären, weil sie nun mal keine über 80 Jahre alten Heimbewohner sind und auch nicht im Gesundheitswesen arbeiten, hat diese Prinzessinnen und Prinzen offenbar wenig tangiert. Selbst wenn man die österreichische Tradition der in allen Lebensbereichen legeren Regelauslegung grundsätzlich sympathisch findet (das macht schließlich unseren Charme aus!) - einer Omi oder einem Opi aus der Gemeinde, für deren Wohl man arbeiten sollte, eine potenziell lebensrettende Impfung zu klauen, dazu muss man wirklich abenteuerlich verantwortungslos sein.

Trotzdem ist Corona an diesem Wochenende natürlich nur das zweitwichtigste Thema. Es gibt endlich Rennen auf der Streif, und da stimmen alle Klischees über die Österreicher und das Skifahren: Es. Gibt. Nichts. Wichtigeres. Diesmal finden sogar zwei Abfahrten statt. Eine wie immer am Samstag, aber eine zweite eben auch schon an diesem Freitag. Für Österreicher, die in Deutschland leben, bedeutet das, dass es der stressigste Tag des Jahres ist. Denn während in Österreich niemand auf die Idee kommen würde, Videokonferenzen abzuhalten, Meetings anzusetzen oder - der Herr steh' uns bei - womöglich sogar irgendwo anzurufen, während das Rennen, also DAS RENNEN läuft, betrachten die Deutschen den Kitzbühel-Freitag unglücklicherweise als normalen Arbeitstag. Als Österreicherin in Deutschland musste man an diesem Freitag unchristlich früh aufstehen, um alle essentiell wichtigen Arbeitsaufgaben noch vor 11.30 Uhr zu erledigen und sich dann unauffällig Richtung Fernseher zu verdrücken.

Es war dann, wie so oft, ein zwiespältiges Erlebnis. Zum einen war es ein Spektakel, das schließlich der Schweizer Beat Feuz mit 16 Hundertstel Vorsprung vor dem Kärntner Matthias Mayer für sich entscheiden konnte. Zum anderen gab es auch schlimme Stürze, die eine Menge Fragen aufwerfen. Heil runtergekommen ist jedenfalls der gebürtige Tiroler Romed Baumann (lesen Sie hier mehr über ihn), der mittlerweile für Deutschland antritt.

Diese Kolumne ist zuerst am 22. Januar 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.