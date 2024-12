Regierungssuche in Österreich

In Österreich stehen die Koalitionsverhandlungen zehn Wochen nach der Wahl immer noch am Anfang. Und die FPÖ setzt weiter darauf, dass sie scheitern.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Am Mittwochmorgen liegen bei einigen Teilnehmern der Koalitionsverhandlungen in Wien die Nerven blank. Ende September bereits, am 29. September, war ein neuer Nationalrat gewählt worden – und knapp zweieinhalb Monate später ist nicht annähernd klar, ob ÖVP, SPÖ und die liberalen Neos tatsächlich zusammenkommen.