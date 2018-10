9. Oktober 2018, 18:51 Uhr Österreich Knapp verfehlt

Fast 900 000 Menschen unterzeichneten das Rauchverbot-Volksbegehren - aber eben nur fast. Daher ist unklar, ob es politische Folgen hat.

Von Peter Münch , Wien

In Österreich haben 881 569 Menschen ein Volksbegehren unterschrieben, das ein generelles Rauchverbot in Gaststätten fordert. Sie protestieren damit gegen die Politik der Regierung, die auf Betreiben der FPÖ ein eigentlich bereits vereinbartes Rauchverbot wieder gekippt hatte. Knapp verfehlt wurde mit diesem Ergebnis allerdings das Ziel von 900 000 Unterschriften. Im Regierungsprogramm haben ÖVP und FPÖ vereinbart, dass von dieser Zahl an entweder der Gesetzgeber tätig werden oder eine Volksabstimmung abgehalten werden muss. Das soll zwar erst von 2022 an gelten, doch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte versprochen, sich in diesem Fall jetzt schon für eine Volksabstimmung einzusetzen.

Die Initiatoren von Krebshilfe und Ärztekammer zeigten sich dennoch zufrieden, das Ziel sei "faktisch erreicht worden". Erste Reaktionen aus dem Regierungslager deuten jedoch darauf hin, dass dort nun kein Handlungsdruck verspürt wird. Wahrscheinlich ist eher, dass allein das vorgeschriebene Prozedere erfolgt. Ab einer Unterschriftenzahl von 100 000 Stimmen muss sich das Parlament mit dem Thema befassen, allerdings unverbindlich.

Im Parlament debattiert werden müssen auch die Themen zweier weiterer, zeitgleich abgehaltener Volksbegehren: Das Volksbegehren für mehr Frauenrechte kam auf 481 906 Unterschriften, die Forderung nach Abschaffung der ORF-Gebühren unterstützten 320 239 Bürger.