Ein Stück Donau in der Halle

Im gerade eröffneten Wasserbaulabor an der Donau in Wien erforschen Wissenschaftler die Zusammenhänge von Klimawandel und Wasserhaushalt.

Hitze, Hochwasser, Waldbrände: Die Erderwärmung ist sehr präsent. In einem weltweit einzigartigen Wasserbaulabor erforschen Wissenschaftler in Wien Abläufe in Flüssen - und leisten damit einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels.