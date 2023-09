Von Alexandra Föderl-Schmid

In Liechtenstein könnte sich entscheiden, wer in Wien neuer Erzbischof wird und damit den inzwischen 78 Jahre alten Christoph Schönborn ablöst. Dieser Tage hat Papst Franziskus dem Vorarlberger Benno Elbs, derzeit Bischof von Feldkirch, eine heikle Aufgabe im kleinen Nachbarstaat übertragen. Bewährt sich der 62-Jährige, könnte ihn das für höhere Weihen am anderen Ende der Republik qualifizieren, heißt es in Kirchenkreisen.