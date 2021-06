An der Spitze der rechten FPÖ in Österreich steht künftig der für seine scharfe Rhetorik bekannte Herbert Kickl. Der 52-Jährige erhielt bei der Wahl zum Parteichef auf einem außerordentlichen Bundesparteitag 88,2 Prozent der Stimmen der Delegierten. Der FPÖ-Fraktionschef gilt als langjähriger Chefdenker der Rechtspopulisten. Die FPÖ war von 2017 bis 2019 in einer Koalition mit der konservativen ÖVP. Das Bündnis zerbrach an der Ibiza-Affäre, in der Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache anfällig für Korruption wirkte. International bekannt wurde die Partei durch die Auftritte des 2008 tödlich verunglückten Vorsitzenden Jörg Haider, der von 1986 bis 2000 an der Spitze der Partei stand.