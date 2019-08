2. August 2019, 18:46 Uhr Österreich Kickl will ins Kabinett

Der FPÖ-Politiker Herbert Kickl hat gut zwei Monate vor der Nationalratswahl in Österreich betont, dass ein Innenminister aus seiner Partei eine Bedingung für eine Neuauflage der Koalition mit der ÖVP sei. "Das wird eine Position sein, mit der wir in Verhandlungen hineingehen", sagte der Ex-Innenminister am Donnerstagabend dem Fernsehsender oe24. Er selbst wolle wieder Innenminister werden. "Ja natürlich will ich das, warum sollte ich das nicht wollen?", sagte Kickl. Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hatte am Dienstag ausgeschlossen, dass ein FPÖ-Politiker in einer Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition das Innenressort übernehmen werde. Kickl werde zudem keinesfalls ins Kabinett einziehen.