Österreich:Regierung unter Herbert Kickl wird wahrscheinlicher

Von Verena Mayer, Wien

Wer von außen auf Österreich blickt, wundert sich wahrscheinlich, warum sehr oft Folgendes passiert: In der Wiener Hofburg öffnet sich die Tür zu einem Raum mit roten Seidentapeten, goldenen Verzierungen und einer riesigen goldenen Standuhr. In diese Kulisse, die an einen Sissi-Film erinnert, tritt dann Bundespräsident Alexander Van der Bellen und wendet sich an die „Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben“. In einer Ansprache erklärt er dann mit der gelassenen Freundlichkeit eines pensionierten Gymnasiallehrers, dem die Jugend noch immer am Herzen liegt, was gerade in der österreichischen Politik passiert.