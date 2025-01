Als ich zu Neujahr meinen Dienst als neue SZ-Korrespondentin in Österreich antrat, war für mich vieles neu. Ich bin zwar Wienerin, habe die vergangenen 25 Jahre aber meistens in Berlin gelebt und in diesen Jahren einen Fernblick auf meine Heimat entwickelt. Ich machte Urlaub in Österreich, die vielen politischen Skandale nahm ich wie mein Berliner Umfeld mit einer gewissen Belustigung wahr.

Seit ich aber meinen festen Wohnsitz wieder in Österreich habe, merke ich, dass ich nun in einem vollkommen anderen Land bin. Ich erkenne die politische Kultur nicht mehr wieder, die Geschwindigkeit, mit der sich politische Gewissheiten verändern. In den nicht einmal zwei Wochen, die ich diesen Job mache, habe ich erlebt, wie Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und den liberalen Neos platzten, in denen vieles schon in trockenen Tüchern zu sein schien. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sein Amt hinwarf und Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Mann mit der Regierungsbildung beauftragte, von dem er vor nicht allzu langer Zeit gesagt hatte, er werde ihn durch seine Maßnahmen nicht noch „zu befördern versuchen“. Herbert Kickl nämlich, den Chef der am äußerst rechten Rand angesiedelten FPÖ.

Österreich war immer ein Land, in dem Regierungen kopflos agierten oder in Skandale verwickelt waren. Aber es war auch ein Land, dessen Grundfesten stabil waren, das sich um Ausgleich der Interessen bemühte und von einer funktionierenden Verwaltung getragen wurde. In dem sich nicht zuletzt die Parteien der Mitte darin einig waren, dass man niemanden zum Regierungschef macht, der gerne „Volkskanzler“ wäre, ein Ausdruck, den schon die Nazis benutzten. Ein bisschen war das Land immer wie die Wiener Philharmoniker, von denen es gerne heißt, es sei egal, wer oben auf dem Pult steht, sie könnten auch ohne Dirigenten ihr Neujahrskonzert bestehen.

Nun aber kann man im Minutentakt dabei zusehen, wie einstige Strukturen und Gewissheiten zerbröseln. Wie ÖVP und SPÖ, die über Jahrzehnte und in schwierigeren Zeiten in großen Koalitionen zusammengearbeitet haben, daran scheitern, zusammen mit einer liberalen Kleinpartei einen Kompromiss zu finden. Wie sich nicht zuletzt die ÖVP von einer altehrwürdigen, europafreundlichen und von einer christlich-humanen Tradition geprägten Volkspartei zur Aufstiegshilfe für die extreme Rechte entwickeln könnte.

Gleichzeitig fühlte ich mich aber, als sei ich in einer Zeitschleife im Jahr 2000 gelandet, als die von Jörg Haider umgekrempelte FPÖ das erste Mal an die Macht kam. Ich erkenne dieselben Diskussionen, die Fragen, wie man mit Populisten umgeht, die immer extremer und disruptiver werden, die auch vor den Grundfesten der Demokratie nicht mehr haltmachen könnten. Ich habe bei meinen Recherchen in den vergangenen Tagen dieselbe Hilf- und Ratlosigkeit gesehen wie vor 25 Jahren und ein gewisses Aufbegehren dagegen, am Donnerstag gab es erste größere Demonstrationen.

Es ist vollkommen ungewiss, wie es in Österreich weitergeht. Derzeit scheint kein noch so abwegiges Szenario ausgeschlossen zu sein.

