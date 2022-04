Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer will am Montagnachmittag Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau treffen, wie ein Regierungssprecher bestätigte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. In Moskau bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow das Treffen. Nehammer ist der erste westliche Regierungschef, der seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu Putin reist. Dabei verfolge er drei Ziele, so sein Sprecher: Der Krieg müsse enden - das klinge banal, sei aber das Wichtigste. Zudem erwarte die ukrainische Regierung für die kommenden Tage eine "große Schlacht" im Osten des Landes - hierfür müssten humanitäre Korridore abgesprochen werden. Drittens wolle Nehammer die russischen Kriegsverbrechen ansprechen - sie müssten unabhängig aufgeklärt werden. Die Reise sei unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abgestimmt, hieß es.