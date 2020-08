Elie Rosen war Ziel des Angriffs eines Syrers am Samstagabend in Graz.

In Graz hat 31-Jähriger gestanden, den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde in der Hauptstadt der Steiermark angegriffen zu haben. Österreichs Innenminister Karl Nehammer teilte am Montag weiter mit, der Täter habe aus einem "islamistischen Motiv" gehandelt. Der Verdächtige sei ein "radikal-islamistischer Antisemit", der als Flüchtling seit 2013 in Österreich lebe. Der Mann aus Syrien lehne die österreichische Gesellschaft ab.

Elie Rosen, der Vorsitzende der Grazer Jüdischen Gemeinde, war am Samstagabend von einem Mann mit einem Holzknüppel angegriffen worden. Rosen konnte sich in ein Auto retten und wurde nicht verletzt. Der Angreifer habe auf den Wagen eingeschlagen, teilte die jüdische Gemeinde mit. Bald danach stellte die Polizei ihn auf der Straße samt der vermutlichen Tatwaffe, einem Stuhlbein. Der Mann habe zudem im Rucksack Steine bei sich gehabt, sagte Nehammer. In der Wohnung des Syrers seien Handys, Laptops und Dokumente sichergestellt worden.

Der Mann wird für sieben Delikte in Graz verantwortlich gemacht, berichteten österreichische Medien. Es gehe um Sachbeschädigungen durch Steinwürfe und Schmieraktionen, auch gegen die Synagoge. Mehrere ihrer Fenster waren in der Nacht zu Freitag beschädigt worden, in der Nacht zu Dienstag wurden pro-palästinensische Parolen auf das Gebäude und das nahe Gemeindezentrum gesprüht.

Innenminister Nehammer (ÖVP) sagte am Montag in Wien weiter, "wir haben es hier mit einem systemischen Problem zu tun und nicht nur mit einer einzelnen Tat". Er ordnete an, dass alle jüdischen Einrichtungen in Österreich verstärkt überwacht werden sollen. Nehammer sprach von einem vereinten Kampf gegen Antisemitismus und radikalen politischen Islam. Österreich stehe für Freiheit und für Vielfalt in der Gesellschaft und sei sich seiner historischen Verantwortung bewusst. Vertreter aller österreichischen Parteien hatten sich schockiert über den Vorfall geäußert.

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinden Österreichs, Oskar Deutsch, betonte am Montag, "unsere Objekte müssen alle geschützt werden, sonst würden Eltern ihre Kinder nicht in die Schulen schicken und nicht Synagogen besuchen". Die Kultusgemeinde müsse drei Millionen Euro jährlich für Sicherheit ausgeben, sagte Deutsch. Er sehe im "muslimischen Antisemitismus eine ernsthafte Bedrohung".

Elie Rosen selbst sagte dem Österreichischen Rundfunk (ORF) zufolge, die jüdische Gemeinde in Graz sei überzeugt gewesen, Antisemitismus sei durch erzieherische Maßnahmen Rechnung zu tragen. Umso erschütterter sei man, dass man Opfer von gleich drei Attacken geworden sei. Antisemitismus sei immer gleich unappetitlich, egal woher er komme, so Rosen. "Taten wie diese bringen Tätern jene Publizität, die Vorbild sind für andere, ihre Ideologien auf radikale Weise umzusetzen", sagte er weiter. "Das sind nicht nur Angriffe auf die jüdische Gemeinde, sondern auf die Grundwerte unserer Gesellschaft."