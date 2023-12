Andreas Steibl, Jahrgang 1966, in seinem Hotel in Ischgl - und im Hintergrund mit Helene Fischer im Bild.

Ein Problem, sein eigenes Gesicht zu sehen, das hat Andreas Steibl offensichtlich nicht. So viel wird in seinem kleinen Hotel, beste Lage in Ischgl, 50 Betten, recht schnell klar. Steibl selbst empfängt an der Rezeption, wirklich präsent ist er im Frühstücksraum. Dort hängen ein halbes Dutzend großformatiger Aufnahmen: Steibl mit Helene Fischer, Steibl mit Lenny Kravitz, Steibl mit Zucchero. "Ich hätte 105 davon", sagt Steibl und meint Poster mit Stars; viele davon gaben Konzerte oben im Skigebiet. Manchmal ist allerdings nicht klar ersichtlich, wer nun eigentlich der Promi ist: Steibl mit seinen halblangen blonden Haaren und dem breiten Lachen oder die Person daneben.