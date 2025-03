Deutsche zahlen EU-weit am meisten für die Internetnutzung. Der Megabit-Preis von 1,04 Euro ist fünfmal höher als der Durchschnittspreis in den Ländern der Europäischen Union. Der Grund: Deutsche buchen DSL-Tarife mit geringer Bandbreite – manchmal auch deswegen, weil an ihrem Standort höhere Bandbreiten nicht verfügbar sind. Mit weitem Abstand folgen Österreich und Belgien auf Rang zwei. In diesen Ländern bezahlt man 35 Cent pro Megabit. Die Zahlen stammen vom Vergleichsportal Verivox.