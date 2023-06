Zugewanderte sollen die Sprache lernen, aber können sie auch? Entgegen dem rechts-konservativen Tenor zeigt eine Studie in Oberösterreich, warum nicht für alle ein Kursplatz da ist.

Von Delna Antia

Christine Prucha saß allein im Auto, als sie am 26. August 2015 auf dem Weg zu ihrer Familie in den Urlaub war. Da hörte sie die Schreckensnachricht im Radio: In einem Kühllastwagen auf der A4 bei Parndorf wurden 71 Menschen tot aufgefunden. Flüchtlinge, die mit Schleppern auf dem Weg von Ungarn nach Österreich waren, sind im luftdichten Laderaum grausam erstickt.