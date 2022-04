In Bedrängnis: der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

In Österreich gibt es eine neue Inseratenaffäre. Wieder einmal bei der ÖVP. Wie groß ist das Korruptionsproblem der Kanzlerpartei?

Von Cathrin Kahlweit

Michael Stadler nennt sich selbst einen "begeisterten Vorarlberger" und "begeisterten Handwerker". Der Tischlermeister aus Lauterach ist mittlerweile landesweit bekannt. Denn Ende März hatte er im ORF trotz seiner Heimatliebe viel Kritisches über das westlichste Bundesland zu sagen gehabt: Er sei regelrecht "drangsaliert" worden, um in der lokalen Zeitschrift des Wirtschaftsbundes, einer Teilorganisation der ÖVP, zu inserieren. Ihm sei aber immer klar gewesen, dass es dabei letztlich um "reine Parteienfinanzierung" durch die Hintertür gegangen sei. Am Tag nach dem Interview, das hohe Wellen schlug, kündigte das Finanzamt eine Steuerprüfung bei ihm an.