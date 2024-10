„Das unmögliche Möbelhaus aus Schweden“: Mit diesem Spruch wurde geworben, als Ikea im Oktober 1974 in Eching bei München den ersten Standort in Deutschland eröffnete. In den vergangenen fünfzig Jahren kamen bundesweit 53 Einrichtungshäuser dazu. In Österreich wurde der erste Standort 1977 in Vösendorf in der Nähe von Wien eröffnet, heute gibt es acht Ikea-Möbelhäuser.