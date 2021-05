Von Cathrin Kahlweit

Manchmal geht es im Untersuchungsausschuss, der in der Wiener Hofburg hinter dicken Mauern und blickdichten Glastüren tagt, um Politik. Manchmal auch nur um Semmeln und Chips. Eine Frage lautet zum Beispiel: Isst der SPÖ-Abgeordnete Jan Krainer zur Unzeit? Tut er das, indem er sich aus einer Packung Chips bedient, die er in der rechten Hand hält, wie der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger genau beobachtet haben will, oder indem er kräftig in eine Wurstsemmel beißt? Spricht er dann mit vollem Mund ins Mikrofon, während er wichtige Personen des öffentlichen Lebens befragt, und ist das respektlos?