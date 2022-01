Julian Hessenthaler hat das Ibiza-Video produziert, das Heinz-Christian Strache gestürzt und ganz Österreich erschüttert hat. Er sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Es geht um Drogen. Wirklich?

Von Cathrin Kahlweit, St. Pölten

Seine Stimmung auf einer Skala von eins bis zehn? Ganz weit unten, nahe null: Er sei "frustriert, deprimiert, müde", seine Lage sei geradezu kafkaesk, sagt er. Nie hätte er sich vorstellen können, dass das, was ihm hier geschehe, in der österreichischen Justiz überhaupt möglich sei. Ein Labyrinth ohne Ausgang, eine Falle. So sieht er das.