In Österreich ist das Haushaltsdefizit im vergangenen Jahr überraschend stark gestiegen. „Die anhaltende Wirtschaftskrise schlägt auf die Staatsfinanzen durch“, teilte die Statistik Austria am Montag auf Basis vorläufiger Daten mit. Das Budgetdefizit erhöhte sich auf 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Der öffentliche Schuldenstand wuchs per Ende 2024 um 22,6 Milliarden Euro auf 394,1 Milliarden Euro. Damit entfernte sich Österreich weiter von den Maastricht-Kriterien der Europäischen Union (EU), die ein Haushaltsdefizit von maximal 3,0 Prozent des BIP vorsehen.