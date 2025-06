Ja, es ist Sommer! Seit vorigen Sonntag. Kalendarisch beginnt der Sommer zwar erst am 21. Juni, aber in der meteorologischen Zeitrechnung dauert er vom 1. Juni bis 31. August. Und die Sommer werden immer wärmer, was am Klimawandel liegt. In Österreich war die höchste Temperatur, die jemals gemessen wurde, am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg, das Thermometer zeigte 40,5 Grad Celsius. In Deutschland wurde der Hitzerekord am 25. Juli 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl mit 41,5 Grad Celsius aufgestellt.