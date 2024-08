Es wird heiß und immer heißer, und das nicht nur in Südeuropa, wo teilweise mehr als 40 Grad gemessen wurden und der Regen in diesem Sommer spärlich tröpfelte. In Österreich und Deutschland ist es ebenfalls so warm, dass es zumindest für alte Menschen lebensgefährlich wird. 2023 gab es laut Robert-Koch-Institut in Deutschland 3100 Hitzetote: In Österreich waren es der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit zufolge im vergangenen Jahr 53; was etwas überraschend war, denn der Sommer 2023 war kaum kühler als in den Jahren zuvor.