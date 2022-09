Das Gänsehäufel ist ein legendäres Strandbad an der Alten Donau in Wien.

Zum Sommerfinale gibt es noch mal einen Abstecher ins Gänsehäufel an der Alten Donau in Wien - mit einer Spurensuche zum Verbleib eines besonderen Badegastes.

Von Cathrin Kahlweit

In der vergangenen Woche habe ich an dieser Stelle über das Schicksal von Karno Markovics sinniert. Er war ein reizender alter Herr, der in meinem Lieblingsbad, dem Gänsehäufel in der Alten Donau in Wien, viele Monate im Jahr verbrachte - und nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Stammgästen - und vor allem Gästinnen einen bleibenden Eindruck hinterließ. Offenbar tat er das auch bei vielen Leserinnen und Lesern dieser Kolumne, denn es gab viele besorgte Nachfragen nach dem Verbleib von Herrn Markovics, den ich zuletzt nicht mehr an seinem Stammplatz am Weststrand der Insel angetroffen habe. Was war geschehen?

Zum Glück kann ich Auskunft geben, auch wenn die Neuigkeiten keine erfreulichen sind. Zwei Bekannte von ihm haben seine Geschichte freundlicherweise mit mir geteilt - und ich will sie Ihnen nicht vorenthalten. Markovics ist demnach 2019 im Alter von 101 Jahren gestorben. Sein "Gspusi", eine mittlerweile recht betagte Dame, sei aber immer noch regelmäßig im Gänsehäufel anzutreffen, sagen sie; und sie vermisse ihn nach wie vor sehr.

Ein Badenachbar von Karno Markovics, der ebenfalls vom ersten bis zum letzten Tag des Sommers quasi im Freibad wohnt, kennt letzte Details: Demnach sei sein Freund auch deshalb eine Legende gewesen, weil er seine Balz um schöne Frauen nicht sonderlich diskret betrieben habe. Das habe über die Jahre für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Und ein Grund zum Tratschen ist ja in einem Soziotop, das den Charakter einer Kleinstadt hat, bekanntlich immer willkommen.

Gestorben ist Markovics nach einem schweren Sturz. Der ereignete sich, wo sonst, natürlich an seinem Stammplatz im Gänsehäufel. Den Notarzt, der ihn betreute, soll der am Boden liegende Greis empört angeraunzt haben: "Treten Sie zur Seite, Sie stehen mir in der Sonne." Den Platz an der Sonne suchte eben nicht nur Diogenes in seiner Tonne, dem dereinst Alexander der Große den Blick verstellte, sondern auch Karno Markovics. Und sein guter Freund und Nachbar, den es bald schon, wenn das Gänsehäufel für den Winter schließt, auf eine "einfache Hippie-Insel in Thailand" zieht.

So, sagt dieser, halte er das jedes Jahr. Sommer am Fluss, Winter am Meer: Das Leben kann so schön sein, man muss es nur richtig angehen. So ist nun das Geheimnis gelöst - und ein letztes Mal an den Zauber des alten Charmeurs erinnert. Möge er auch im Himmel in einer Kabane (so nennen die Österreicher ihre kleinen Badehütten) wohnen dürfen und von all seinen Verehrerinnen verwöhnt werden.

Ein anderes Geheimnis ist übrigens in diesem Kontext auch gleich mitgelöst worden: Ein weiterer Briefschreiber teilte mir erleichtert mit, dass er jetzt endlich wisse, was Rainhard Fendrich meine, wenn er in "Strada del Sole" seine berühmten Zeilen singe: "Wa i nua daham bliebn bei meine Kumpani, i wünschat des ollas am liabsten zum Teufel. Was brauch i den Bledsinn, I steh aufs Gänsehäuferl, auf Italien pfeif i." Die Lyrics in dem Song: höchste Dichtkunst. Wie schön, wenn der Austropop nicht nur das "Schifoan" im Winter, sondern auch den Badespaß im Sommer zum kulturellen Ereignis erhebt.

