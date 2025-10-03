Am 15. November 1961 erschien Helmut Qualtinger im ORF, mit Arbeitsmantel, Krawatte, Hut – und etwas breiterem, aber doch als Hitlerbart erkennbarem Schnauzer. Er spielte den Herrn Karl, der sich im Keller eines Feinkostladens befand und über die Jahre 1930 bis 1955 schwadronierte. Der Herr Karl war ein Opportunist, er trumpfte auf und war selbstmitleidig, er lavierte sich durchs Leben, ohne Rücksicht auf Verluste. Es war wohl einer der großartigsten Monologe der TV- Geschichte : Qualtinger entlarvte einen Durchschnittsbürger als Mittäter . Er wurde damit berühmt.

Helmut Qualtinger, geboren am 8. Oktober 1928 in Wien, wuchs im 3. Bezirk auf. Sein Vater Friedrich war Gymnasiallehrer und angeblich ein glühender Nationalsozialist. Qualtinger, der schon als Kind viel gelesen hatte, studierte Zeitungswissenschaften ohne Abschluss und machte eine Schauspielausbildung. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Journalist, Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettist und Rezitator. Er provozierte gern und liebte den Schabernack. 1951 kündigte er – auf geklautem Briefpapier des PEN-Clubs – in Zeitungen den Wien-Besuch eines berühmten Eskimo-Dichters an, des Herrn Kobuk, der den Schlittenhundroman „Heia Musch Musch“ geschrieben hatte. Qualtinger verkleidete sich mit Pelzmütze und Pelzmantel, fuhr mit dem Zug von Wien nach St. Pölten und wieder retour, und wurde am Westbahnhof von Reportern empfangen. Als er nach seinem ersten Eindruck von Wien befragt wurde, sagte er: „Haaß is’“ (Heiß ist’s).

Dieser Schabernack machte ihn bekannt; berühmt machte ihn der Herr Karl, der anfangs jedoch polarisierte. Noch während der Sendung gab es telefonische Proteste, danach haufenweise Zuschriften an den ORF, sogar Morddrohungen. Einige Zuschauer fühlten sich wohl ertappt. Helmut Qualtinger hingegen erhob den Herrn Karl zur Kultfigur, er spielte ihn auch in New York. Nur manchmal nervte er ihn auch, der Herr Karl, wie so vieles, denn Qualtinger, dieser gewaltige Grantler und Komiker, war leicht genervt. Einmal erzählte er von den Dreharbeiten zu dem Kinohit „Der Name der Rose“, in dem Qualtinger den Mönch Remigio spielte: „Es war eine Folter! Ich musste stundenlang barfuß im Schnee spielen. (...) Und in einer österreichischen Zeitung habe ich einen Bericht über den Film gefunden. Überschrift: Der Herr Karl geht ins Kloster!“

Helmut Qualtinger war zweimal verheiratet und hatte einen Sohn. Er starb früh, mit nur 57 Jahren, am 29. September 1986 in seiner Geburtsstadt Wien. Todesursache: alkoholbedingte Leberzirrhose.