Von Alexandra Föderl-Schmid

Bei wichtigen Museen in Wien stehen personelle Änderungen an. Noch in diesem Jahr soll die Entscheidung zur Neubestellung des Direktors des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) in Wien fallen. Bereits seit zwei Jahren wird dieses Haus nur noch interimistisch von Christian Ortner geleitet. Nach harscher Kritik durch den Bundesrechnungshof und einer wissenschaftlich-inhaltlichen Evaluierung, bei der massive Mängel festgestellt wurden, ist der Posten neu ausgeschrieben worden. Die Bewerbungsfrist endete im Sommer, Hearings fanden statt, sechs Kandidaten wurden für "geeignet" gehalten. Schließlich wurde der für dieses Museum zuständigen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ein Dreiervorschlag für die Neubesetzung vorgelegt.