Die Grünen in Österreich liegen weit entfernt von den Zustimmungswerten ihrer Parteifreunde in Deutschland. Woran liegt das?

Von Cathrin Kahlweit

Sich mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festzukleben ist ein riskantes Unterfangen, mit dem zuletzt Aktivisten der Klima-Initiative "Letzte Generation" in Wien, aber auch in anderen europäischen Hauptstädten Aufsehen erregten. Nicht nur die jungen Leute, sondern auch die Polizisten haben dabei bereits eine gewisse Routine entwickelt: Die Beamten benutzen in der Regel eine Mischung aus Speiseöl und Aceton und versuchen mit Spateln oder Pinseln, die Handballen zu lösen, ohne dabei die Haut zu verletzen.