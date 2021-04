Österreich:Ein Minister zieht die Notbremse

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Als am Dienstagmorgen in Wien bekannt wurde, dass Gesundheitsminister Rudi Anschober eine persönliche Erklärung abgeben wolle, war klar, was kommen würde: sein Rücktritt. Der grüne Politiker war innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal ausgefallen und hatte sich in medizinische Behandlung begeben, die Rede war von Kreislaufschwäche.