Georg Dornauer und seine Lebensgefährtin Alessia Ambrosi im Oktober 2023 beim Fußball-Länderspiel Österreich gegen Belgien in Wien.

Von Dominik Prantl

Es ist ja wirklich nicht so, dass man mit Georg Dornauer nur über Parlament und Parteien sprechen könnte. Fußball zum Beispiel. Zehn Jahre lang hat er selbst gespielt in seiner zwischen Bergen eingekeilten Heimatgemeinde Sellrain, defensives Mittelfeld, "Talent enden wollend", wie er selbst meint. Da ist ihm die politische Bühne dann doch lieber; dort, wo er wenig mit Mittelfeld oder gar Defensive zu tun haben will. Seine Position kann er auf diesem Spielfeld auch sofort bestimmen: "Spielmacher." Das Talent? "Sollen andere beurteilen."