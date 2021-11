Ein Jahr nach dem Terroranschlag in Wien haben österreichische Politiker der Opfer gedacht. Am Abend des 2. November 2020 eröffnete ein 20-Jähriger in einem belebten Ausgehviertel das Feuer und erschoss vier Menschen, mehr als 20 wurden verletzt. Der Angreifer wurde neun Minuten nach dem Beginn des Angriffs durch Schüsse der Polizei getötet. Als Konsequenz des Anschlages wurden der Verfassungsschutz reformiert und Deradikalisierungsmaßnahmen in Gefängnissen verbessert. Zudem wurde ein Entschädigungsfonds mit 2,2 Millionen Euro für Terroropfer eingerichtet. Die Ermittlungen zu den möglichen Helfern des Täters sind jedoch nicht abgeschlossen. Anwälte kritisierten, dass sich der Staat nicht für Ermittlungspannen entschuldigt habe. Der Täter hatte bis Ende 2019 eine Haftstrafe verbüßt, weil er versucht hatte, sich der Terrororganisation Islamischer Staat anzuschließen. Nach seiner Freilassung traf er sich mit anderen Islamisten und versuchte, Munition zu kaufen. Eine Untersuchungskommission hat inzwischen festgestellt, dass Ermittler von diesen Aktivitäten wussten, jedoch keine rechtzeitigen Schritte setzten. Staatsanwälte ermitteln gegen Verfassungsschützer wegen möglicher strafbarer Fehler.