Von Gerhard Fischer

Mario Kempes war 1978 einer der besten Fußballer der Welt. Kempes trug lange Haare und breite Koteletten, und wenn er mit dem Ball am Fuß durchs Mittelfeld preschte, den Kopf gehoben, dann hatte das etwas Wildes und, ja, auch etwas Majestätisches. Im Finale der Weltmeisterschaft in Argentinien, also in seiner Heimat, schoss er zwei Tore.