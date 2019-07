10. Juli 2019, 18:54 Uhr Österreich Ein Dorf macht dicht

Eine Familie aus Palästina hat sich in Weikendorf, Niederösterreich ein Haus gekauft. Endlich angekommen. Nur: Die Gemeinde will sie nicht haben. Über Ängste, Fehler und Vorurteile.

Von Peter Münch

Ein stattliches Haus hat er gekauft, renovierungsbedürftig, aber auch sehr geräumig. An der Toreinfahrt stehen steinerne Löwen, im Vorgarten wuchern Rosen. Die ruhige Straße ist ideal für Kinder. Sie mündet in Felder, am Horizont kurbeln Windräder. Hier in Weikendorf, Ortsteil Dörfles, Niederösterreich, will Khalid Abu El Hosna eine neue Heimat für sich, seine Frau und die neun Kinder finden.

Weinviertel heißt die Gegend, in der laut Eigenwerbung "genussvolle Gelassenheit" herrscht. Doch davon ist nichts mehr zu spüren in der 2000-Einwohner-Gemeinde. ...